Scuola digitale, il Liceti di Rapallo è il nuovo campione italiano

L'Istituto Liceti di Rapallo è il vincitore del premio Scuola Digitale Nazionale per le scuole del secondo ciclo con il progetto 'Virtuale Incontra Reale'. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta lunedì 13 dicembre 2021 nel padiglione Italia all'Expò di Dubai alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Il Premio Scuola Digitale 2021, giunto alla sua terza edizione, ha inteso valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

Il progetto vincitore, 'Virtuale Incontra Reale' realizzato dal Liceti, ha coinvolto più di 40 alunni di tre indirizzi diversi: liceo scientifico sportivo, liceo scientifico delle scienze applicate, istituto professionale. Lo spunto iniziale è stato di natura pratica: organizzare un open day della scuola nel periodo di pandemia. Coordinati dai loro docenti, i ragazzi hanno così pensato di mettere in gioco le loro competenze informatiche, tecniche e progettuali per organizzare un tour virtuale dell'istituto creando una realtà mista dove gli spazi della scuola si sono arricchiti di personaggi, laboratori e musei virtuali per attirare e coinvolgere i visitatori. L'Istituto Liceti di Rapallo ha così conquistato il titolo nazionale battendo in finale due scuole superiori di Calabria e Lazio.

"Ci riempe d'orgoglio questo titolo conquistato dal Liceti - dichiara l'assessore all'istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo - un titolo che conferma quanto questo istituto sia un esempio in campo digitale perché già negli scorsi anni si era aggiudicato le Olimpiadi di Robotica e la First Global Challenge non a caso proprio a Dubai dove oggi, in trasferta, ha ottenuto il titolo di campione d'Italia".

"È un orgoglio vedere questi studenti insigniti della targa nel padiglione italiano, loro che sono ambasciatori nel progetto della Scuola Digitale di Regione Liguria. Si confermano motore e modello di orientamento per tutti con la capacità di unire l'uso della tecnologia alla creatività, il virtuale al reale - conclude Cavo -. È importante perché sono il riferimento di un sistema, quello ligure, dove molti istituti e docenti si sono dimostrati attivi e reattivi in campo digitale a maggior ragione in seguito all'esperienza del lockdown. Nel congratularci con loro aumenta l'impegno di portare avanti il progetto regionale di Scuola Digitale che Regione Liguria sostiene perché, insistendo su questa tematica, poi arrivano grandi risultati".