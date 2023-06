Su Rai Tre a "Rebus" i bimbi della scuola di cinema genovese: dove rivedere il servizio

Parlando di grande schermo e spettacoli insieme al regista Marco Bellocchio, la trasmissione "Rebus" su Rai Tre ha trasmesso un servizio su una realtà genovese: si tratta della scuola di cinema per bambini e ragazzi Zuccherarte, che organizza laboratori e corsi per piccoli a partire dalla scuola primaria.

"La gioia più grande - racconta davanti alle telecamere Ludovica Gibelli, presidente di Zuccherarte - è vedere quando la nostra passione diventa la loro. E un'altra cosa molto bella è quando ti rendi conto che l'ora di lezione è finita ma i bambini sono ancora qui. L'idea di fare cinema con i bambini sembrava un azzardo: abbiamo iniziato con quattro bimbi e adesso si sono moltiplicati, sono tantissimi e quello che era un sogno è diventato realtà. Il cinema è arte che funziona quando c'è un gioco di squadra: è questo il messaggio che a livello educativo funziona moltissimo. Anche se i bambini e i ragazzi da grandi non diventeranno attori o registi, come minimo saranno spettatori più consapevoli e questo credo sia indispensabile".

Ecco il servizio andato in onda sulla Rai:

I ragazzi imparano recitazione, regia e video editing appoggiandosi al cineclub Nickelodeon in via della Consolazione: si sbizzarriscono con il green screen e l'impegno per loro diventa gioco. "Mi aspettavo che fosse una cosa super seria - dice una bambina - invece è anche divertente". E poi ancora: "Cinema è divertimento, fantasia, lo adoro", "Per me il cinema è molto divertente e magico", "Ho scoperto che mi piace un sacco mettermi nei panni degli altri".

"I bambini - continua Gibelli - a volte arrivano a noi con la curiosità di scoprire i segreti del cinema, gli effetti speciali, fanno scelte di percorso stabilendo già quali sono i loro interessi per lavorare un domani nel mondo del cinema e questo è meraviglioso".