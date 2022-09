Primo giorno di scuola per 166mila studenti: torna il compagno di banco, niente mascherine

Primo giorno di scuola per oltre 166mila studenti in Liguria, la prima campanella è suonata per l'anno scolastico 2022/2023 che prevede un totale di 206 giorni e terminerà poi il 10 giugno 2023 (a questo link date, festività e ponti). La scuola dell'infanzia si concluderà invece il 30 giugno 2023.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto gli auguri a studenti e insegnanti: "A scolari e alunni va il mio in bocca al lupo perché possa essere una stagione di crescita grazie ai nuovi insegnamenti, alle amicizie consolidate e nuove, allo sport che praticherete, ai momenti di condivisione, tensione, divertimento che passerete tra lezioni, ricreazioni, gite scolastiche, ritorni a casa. Agli insegnanti auguro i migliori successi e chiedo il massimo sforzo per formare una nuova generazione di cittadini pronti e respnsabili. Tutto questo è scuola, preparatevi al futuro",

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti ha parlato del ritorno in classe: "Finalmente senza mascherine e di nuovo con un compagno di banco, dopo due anni di distanze e restrizioni. Vedere bambini e ragazzi iniziare l’anno scolastico così è la conquista più bella: che sia per tutti loro l’anno del pieno ritorno alla normalità, delle lezioni in classe con gli insegnanti, che ringrazio per l’impegno e i sacrifici, della ricreazione e delle gite con i compagni, dei sogni da realizzare lasciandoci alle spalle la pandemia e tornando a costruire insieme il futuro".

Infine il sindaco di giovani, Benedetto Pesce Maineri, che ha scritto: "Si torna sui banchi, un augurio a tutti quelli che come me riprendereanno la scuola e per tutti i ragazzi che frequentano istituti secondari di secondo grado ci vedremo presto per gli appuntamenti delle conferenze con il sindaco dei giovani proprio nelle scuole". La risposta 'young' alle colazioni del sindaco Marco Bucci.

Le festività

Le festività, oltre tutte le domeniche e le ricorrenze disposte dallo Stato, sono fissate sommando le festività nazionali a cui sono agganciate quelle regionali: