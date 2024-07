Waterfront, la scritta "Palasport" campeggia sul palazzetto: giovedì il taglio del nastro

La scritta 'Palasport' è comparsa ieri sera sul tetto del palazzetto dello sport al Waterfront. È tutto pronto per il taglio del nastro previsto per giovedì 8 aprile. "All’interno del Palasport - scrive pochi giorni fa il sindaco Marco Bucci - stanno prendendo forma le nuove tribune e tutta l’area circostante che accoglierà genovesi e turisti. Grazie a tutte le persone impegnate nella realizzazione di questo grande progetto che presto proietterà la nostra Genova verso il futuro".

Le immagini della scritta 'Palasport' circolano da ieri sera sui social, tra chi le ha postate il vicesindaco Pietro Piciocchi: "Eccola accesa...stasera per la prima volta...grandissima emozione!", ha scritto su Facebook.

Scritta a parte, ci sono le polemiche sulla delibera che prevede il riacquisto da parte del Comune dell'arena, come scrive la consigliera comunale del Partito Democratico Donatella Alfonso, che sottolinea la presenza di un centro commerciale all'interno del palazzetto.

"Caso mai non lo avessimo mai saputo, adesso un’insegna luminosa ci informa che il Palasport è un Palasport. - ha scritto postando una foto della scritta - Forse la scelta del Comune (che oggi porterà in consiglio comunale una variazione di bilancio che prevede il riacquisto dell’arena sportiva, venduta e ora ricomprata, ma con una capienza di meno della metà della precedente 'storica'), è proprio quella: autoconvincersi che è sempre un Palasport, piuttosto che una palestra in mezzo a un centro commerciale. Un consiglio: seguite la diretta streaming oggi dalle 15"

Waterfront: nel weekend la visita di Renzo Piano

Nel fine settimana, l'architetto Renzo Piano, assieme ai tecnici della RPBW, ha visitato la nuova Arena sportiva, in corso di ultimazione nel Palasport, all'interno delle aree del Waterfront di Levante.

"È sempre un grande onore ricevere la visita dell'architetto Renzo Piano che sta seguendo in maniera minuziosa, passo dopo passo, questo progetto, a garanzia per la città della qualità assoluta del progetto - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi - il riscontro è stato molto positivo e ringraziamo l'architetto Piano per aver voluto, anche in questa occasione, vedere personalmente la realizzazione della nuova Arena sportiva del Palasport". Intanto ieri sera è stata accesa per la prima volta la nuova insegna luminosa del Palasport.