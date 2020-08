Sconto di 50 centesimi nel ristorante ligure: la foto del giornalista americano diventa virale

“Benvenuti in Liguria, ecco un fantastico sconto”. Sembra uno sketch alla “torta di riso finita”, eppure quello raccontato da un giornalista della Wall Street Journal è successo per davvero.

Eric Sylvers, corrispondente da Milano del giornale newyorchese è stato al centro del dibattito dopo avere condiviso su Twitter una foto in cui si nota un conto presentato in un ristorante: totale 295,50, scontato “ben” 295.

“Un fantastico sconto in un ristorante ligure”, ha scritto Sylvers, che non ha specificato in quale ristorante si sia visto recapitare il conto con annesso sconto di 50 centesimi. I commenti non si sono fatti attendere: c'è chi ha raccontato la propria esperienza, riferendo di episodi analoghi e lamentandosi dell'accoglienza ligure, e chi invece ha invitato il giornalista a non fermarsi al ristorante incriminato, ma a esplorare tutte le altre bellezze della Liguria e apprezzare i tanti ristoratori viruosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A chi gli ha chiesto se fosse stata fatta la ricevuta, il giornalista ha spiegato che è stat fatta «solo dopo che l’abbiamo richiesta. Credo che quei 50 centesimi erano il loro modo di dire, “la nostra donazione a te se non chiedi la ricevuta”». E a chi invece ha replicato postando proprio un video della “tipica accoglienza ligure”, di Balbontin e Ceccon, Sylvers ha risposto un laconico: «Bellissimo: Sì da turista hai spesso la sensazione che la tua presenza non è proprio gradita».

Gallery