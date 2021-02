Lavori per lo scolmatore del Bisagno, modifiche al traffico nel weekend

Cambia la viabilità in Valbisagno per i lavori di realizzazione dello scolmatore del Bisagno: dalle 21 di sabato sera alle 5 di lunedì mattina in diverse strade entrano in vigore alcune modifiche al traffico con presidio della polizia Locale.

Cantiere scolmatore, le strade chiuse

VIA ADAMOLI, nel tratto compreso tra Ponte Feritore e Ponte Gallo:

- divieto di transito veicolare nella carreggiata levante (direzione monte) nel tratto compreso tra Ponte Feritore e via Spalato fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere;

- per raggiungere via Spalato e via Inferiore Fameiano è consentita svolta verso sinistra all’altezza di via Spalato, con corsia dedicata dalla carreggiata ponente (direzione mare), regolata dalla Polizia Locale.

PONTE FERITORE:

- senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente (da via Adamoli a via Emilia);

- all’intersezione con via Emilia è istituito l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra;

- divieto di fermata veicolare a partire dalle ore 18:00 del giorno 20.02.2021.

VIA PIACENZA:

- per la direttrice monte, obbligo di proseguire diritti all’intersezione con ponte Feritore;

- per la direttrice mare, obbligo di proseguire diritti verso mare (via Piacenza) oppure svoltare a sinistra e accedere a via Emilia;

- divieto di fermata veicolare, lato torrente, a mare di ponte Feritore a partire dalle ore 18:00 del giorno 20.02.2021.

VIA EMILIA:

- divieto di fermata veicolare, lato torrente, nei primi 20 metri a monte di ponte Feritore a partire dalle ore 18:00 del giorno 20.02.2021.