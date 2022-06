Scolmatore Bisagno e interdittiva antimafia, il Tar sospende l'esclusione del consorzio

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che sta rallentando i lavori per lo scolmatore del Bisagno, il Tar Campania ha sospeso la risoluzione del contratto del consorzio di aziende ReseArch, che era stata conseguenza dell'interdittiva antimafia disposta lo scorso 15 aprile 2022 dalla Prefettura di Salerno.

I giudici amministrativi hanno accolto, con un'ordinanza cautelare, il ricorso proposto dall'azienda contro il provvedimento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che aveva disposto la risoluzione del contratto come conseguenza dell'interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Salerno.

Secondo il Tar Campania non ci sarebbero "risultanze probatorie adeguatamente supportate" che provino un'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività del consorzio, pertanto i provvedimenti che dispongono l'esclusione della ReseArch dall'appalto non sono "ragionevoli" e "proporzionati".

Il 12 maggio 2022 il Tar aveva già sospeso in via cautelare l'interdittiva antimafia, a seguito di quel provvedimento gli addetti dell'azienda erano stati riammessi da Giovanni Toti, commissario per le opere di difesa anti-alluvioni, ai cantieri dello scolmatore che avevano pertanto parzialmente ripreso la loro operatività.

I provvedimenti adottati dal Tar hanno natura provvisoria e cautelare, la decisione di merito sul ricorso presentato dal consorzio di aziende è fissata per il prossimo dicembre.

Intanto i lavori di costruzione dello scolmatore del torrente Bisagno, un tunnel lungo quasi 7 chilometri per deviare la piena del corso d'acqua più pericoloso di Genova durante le alluvioni, adesso potranno riprendere in attesa della pronuncia definitiva della giustizia amministrativa.