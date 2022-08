Contratto scaduto da 7 anni: sciopero della vigilanza privata

Anche la Liguria si è mobilitata per lo sciopero nazionale della vigilanza privata, oltre 200 lavoratori sono scesi in piazza nella mattina del 29 agosto.

Presidio in prefettura poi corteo per il centro di Genova. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il rinnovo del contratto scaduto ormai da 7 anni: “È una situazione drammatica in cui versano gli oltre 2mila addetti in Liguria e sono 100mila in Italia, il cui contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto da quasi 7 anni", comunicano in una nota.

"Il mancato adeguamento del salario dei lavoratori e delle lavoratrici costituisce un elemento di estrema gravità: sono lavoratori e lavoratrici che quotidianamente garantiscono la sicurezza privata e pubblica, come ampiamente dimostrato dal lodevole impegno espresso durante l’intera fase dell’emergenza Covid ancora non del tutto finita”, spiegano Nicola Poli (Filcams Cgil), Silvia Avanzino ( Fisascat Cisl) e Eugenio Iaquinandi (Uiltucs).