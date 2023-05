Sciopero trasporti 26 maggio: a rischio treni, metro e bus. Modalità e orari

Venerdì 26 maggio 2023 potrebbe essere una giornata difficile sul fronte dei trasporti, il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale dando appuntamento alle ore 9:30 al varco Etiopia al grido di "Alzare i salari! Abbassare le armi!". Tra le rivendicazioni dei lavoratori: "300 euro netti di aumento salariale in busta paga, stipendi legati all'inflazione reale, salario minimo a 10 euro l'ora e prezzi e tariffe calmierati". Di seguito le modalità di sciopero per treni, bus e tutti i trasporti pubblici. Trattandosi di sciopero nazionale dei settori pubblici e privati sono possibili anche disagi per i servizi, anche Amiu aveva comunicato la possibilità di disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Sciopero treni 26 maggio

"Regolari Frecce e Intercity - spiega Trenitalia in una nota - l'azienda si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali". Lo sciopero nazionale del personale (esclusa l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione) è stato indetto dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 26 maggio. Informazioni su collegamenti e servizi saranno disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800.89.20.21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizi sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

AMT - servizio provinciale

Il personale viaggiante che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;

il personale delle biglietterie che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.

Ferrovia Genova - Casella

Il personale viaggiante che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale che aderisce allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito extraurbano, il servizio di trasporto sarà garantito nell'ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno garantiti anche i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, in occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Usb il 10 novembre 2017, aderì l'11,33% degli operatori di esercizio urbani. Non si sono registrate adesioni tra il personale degli addetti agli impianti speciali, i macchinisti della metropolitana e tra il personale viaggiante addetto alla Ferrovia Genova Casella. In occasione del medesimo sciopero di 24 ore del servizio extraurbano, ha aderito il 5% del personale viaggiante.