Sciopero di treni e bus, corteo e cantieri: venerdì nero per i trasporti

Venerdì di sciopero e protesta a Genova a pochi giorni dal corteo organizzato dal comitato Salviamo Genova e la Liguria, lo scorso martedì.

Oggi sono in sindacati a protestare, incrociando le braccia e organizzando un corteo: appuntamento alle 8.30 in via Buozzi, all’altezza della stazione della metropolitana di Dinegro, per arrivare sino alla prefettura, dove intorno alle 10.30 daranno vita a un presidio nella speranza di incontrare il prefetto, Carmen Perrotta, e discutere della difficilisttima situazione in cui è precipitata la Liguria dopo il crollo del ponte Morandi e il crescendo di problematiche legate al nodo autostradale.

Alla protesta partecipano partecipano lavoratori del comparto trasporti corrieri, taxi, pullman e personale viaggiante dei treni e del trasporto pubblico, che oggi è in sciopero.

Le sigle sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero di quattro ore per il personale Amt dalle 11.30 alle 15.30 e di otto per Trenitalia, dalle 9 alle 17). Allo sciopero, organizzato da a Filt Cgil e Uiltrasporti, non aderisce la Cisl, che ha spiegato che «un tavolo sull'emergenza trasporti e viabilità in Liguria è già fissato e lo sciopero aggrava la situazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inevitabili e pesanti le conseguenze sul traffico, sopratutto nel ponente genovese, già complicato dai cantieri e dalle chiusure autostradali.