Lo sciopero dei rider: "Salario, diritti e dignità"

Sabato 22 gennaio 2022 sono scesi in piazza nel centro di Genova, nell'ambito di uno sciopero nazionale indestto dal Si Cobas, i rider di JustEat.

"La multinazionale continua a rifiutare ogni dialogo - aveva spiegato Si Cobas lanciando la manifestazione - nonostante le ripetute richieste di incontro per discutere di applicazione integrale del Ccnl logistica, fornitura mezzi aziendali, tutele in caso di maltempo, Dpi adeguati e organizzazione più umana del lavoro".

Tra le richieste dei rider, spiegate in un volantino, l'applicazione integrale del contratto nazionale logistica e trasporti, l'inquadramento al quarto livello (9,64 euro l'ora) e la suddivisione della città in zone; mezzi di trasporto e adeguata strumentazione, lo stop dell'attività con mantenimento del turno e della retribuzione oraria in caso di eventi meteo che mettano a rischio la sicurezza de lavoratori. Tra le richieste anche la consegna immediata di kit invernali, il rispetto delle disponibilità fornite dai lavoratori sulla turnazione, sull'equa distribuzione del lavoro straordinario, mascherine e tamponi forniti gratuitamente dall'azienda, la ricontrattazione del rimborso chilometrico e del premio di valorizzazione e la rimozione dell'opzione di consegna al piano.