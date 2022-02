Sciopero delle piscine il 6 febbraio: "Caro bollette insostenibile"

Domenica 6 febbraio anche a Genova e in Liguria molte piscine chiuderanno le loro porte per protesta.

Lo sciopero è nazionale, nasce con lo slogan "Domenica 6 febbraio piscine chiuse" e punta il dito sulla difficile situazione degli impianti che - dopo le chiusure e il calo di iscrizioni causa covid - devono adesso sostenere un aumento delle bollette. Le attività previste nelle piscine che aderiscono saranno dunque sospese a eccezione degli eventi agonistici già fissati con i comitati regionali di competenza.

"In attesa di risposte concrete inerenti in particolare la situazione caro bollette - sottolinea la rete Maker che a Genova riunisce molte piscine - l’iniziativa ha lo scopo di attenzionare le più alte istituzioni sulla situazione critica in cui si trova l’intero comparto. A livello locale le amministrazioni proprietarie degli impianti sono intervenute per quanto possibile a sostegno degli enti gestori, dimostrando la loro attenzione e comprensione. Risulta tuttavia evidente che senza un’azione alla radice del problema la situazione volga nel breve termine ad essere insostenibile".

A confermare l'adesione allo sciopero, sui social, le piscine Foltzer, Sciorba, di Pra', di Albaro, di Quinto, Gropallo, Centro Nuoto Sestri, Fratellanza Pontedecimo, l'impianto di Sestri Levante, di Arenzano e tante altre.

"Oggi la gestione di un impianto natatorio - comunica la Rari Nantes Arenzano - registra una situazione di gravissima difficoltà provocata delle minori entrate dovute alla pandemia ma soprattutto ed in maniera devastante dal caro bollette che ha visto raddoppiare il costo delle utenze. Questa situazione non più economicamente sostenibile ci impone di allinearci al grido di aiuto portato avanti dal coordinamento gestori. Dispiace essere arrivati a tanto, ma lottiamo per garantire il servizio in futuro".