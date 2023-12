Sciopero di medici e infermieri per tutta la giornata

In Liguria si prevede una riduzione di novecento infermieri nei prossimi due anni, con il concreto rischio di un collasso nell'assistenza territoriale, che costituisce il fulcro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Questa situazione ha portato all'organizzazione dello sciopero nazionale di oggi, martedì 5 dicembre, da parte di medici e infermieri. Carmelo Gagliano, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Genova, ha spiegato le ragioni che spingeranno numerosi operatori a partecipare alla protesta: i medici ospedalieri, prima ancora di considerare le manovre pensionistiche in corso al Senato, indicano le condizioni lavorative come il principale motore di questa mobilitazione.

Giuseppe Fornarini, rappresentante di Anaao Liguria, un sindacato coinvolto nella protesta insieme a Cimo-Fesmed e Nursing Up, sottolinea che la decisione di scioperare rappresenta un estremo rimedio per i medici ospedalieri. Fornarini afferma che negli ultimi anni c'è stato un progressivo smantellamento del sistema sanitario pubblico, nonostante il Servizio Sanitario Nazionale continui a garantire l'accesso a cure gratuite in strutture altamente qualificate. Tuttavia, la pandemia ha evidenziato criticità che richiedono interventi immediati.

Fornarini aggiunge: "Lo sciopero è l'ultima modalità rimasta a noi medici per esprimere la nostra frustrazione". Gagliano interviene, evidenziando il rischio imminente di non poter più garantire servizi cruciali nel giro di due anni, con neolaureati che emigrano all'estero. Gagliano sottolinea la necessità di riconoscere l'importanza della professione infermieristica, proponendo lauree magistrali a indirizzo clinico e collegandole a un aumento di stipendio per incentivare i giovani a tornare alla professione.

Lo sciopero prevede un'ampia partecipazione, soprattutto nelle Asl3, seguite da Asl1 e Asl2. Nonostante la garanzia dei servizi essenziali, la prefetta di Genova sta considerando la precettazione di medici e infermieri presso il Galliera se la partecipazione minaccerà i servizi minimi. Inoltre, si potrebbero verificare modifiche agli esami, alle prestazioni e agli interventi programmati.