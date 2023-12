Nuovo sciopero dei medici: possibili sospensioni delle attività prenotate e programmate

Dopo quello del 5 dicembre, è stato proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 dicembre 2023 (dalle 00 alle 24) un nuovo sciopero nazionale del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria del sistema sanitario nazionale. La protesta è indetta dalle organizzazioni sindacali Aaroi.Emac, Fassid, Fvm e Cisl Medici.

"La sanità pubblica sta morendo, il governo deve intervenire con dei segnali nella legge di bilancio. Il nostro non è uno sciopero temerario ma una legittima e doverosa protesta" hanno spiegato i sindacati che hanno promosso un sit-in alle 10,30 in piazza De Ferrari

Servizi garantiti e a rischio in Asl 3

Asl 3 assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

Nello sciopero sono compresi gli Irccs (Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico) come il San Martino di Genova, gli Iza (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) e Arpa, i dipendenti delle aziende ed enti del sistema sanitario nazionale (incluso personale del comparto), infine anche quelli delle strutture anche di carattere privato o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione con il sistema sanitario nazionale.

Il motivo della protesta

Motivo della protesta la nuova legge di Bilancio 2024 che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento: “Una manovra che danneggia il Servizio Sanitario Pubblico, investendo in strutture e apparecchiature distribuite con scarsa logicità, dimenticando il personale sanitario e la formazione di quello che dovrà venire – affermano congiuntamente i segretari regionali di Fassid Valentina Claudiani, di Aaroi-Emac Elisa Porcile, di Cisl Medici Elisabetta Tassara e di Fvm Vincenzo De Rosa – Una legge che favorisce la fuga dagli ospedali strizzando l’occhio al privato e privato convenzionato, senza ridurre le liste d’attesa e, cosa più grave di tutte, senza tutelare la salute dei cittadini di cui comunque facciamo parte. La difesa del Servizio Sanitario Nazionale per noi rappresenta un valore imprescindibile ed etico, oltre che politico, per evitare che un patrimonio fondamentale della nostra società e del nostro welfare previsto dalla costituzione, possa essere azzerato da una politica che si dimostra piegata da interessi di mercato”.

Sempre lunedì 18 alle 10.30 le sigle aderenti all'agitazione daranno vita ad un sit-in di protesta in piazza De Ferrari sotto il palazzo della Regione.

“Lunedì scenderemo in piazza a sostegno dei colleghi che saranno a Roma a manifestare sotto il Ministero della Salute – aggiungono i segretari – Saremo a De Ferrari per chiedere all'assessore Gratarola, che è anche medico come noi e quindi a conoscenza delle difficoltà della nostra professione, di avvalorare le nostre ragioni a livello governativo”.