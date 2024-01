Protesta davanti al tribunale dei lavoratori della funziona pubblica giustizia

Nella giornata che segna l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la funzione pubblica rappresentata dalla Cgil Cgil Genova protesta di fronte al tribunale.

"Lavoratrici e lavoratori della giustizia hanno protestato per il ripristino delle corrette relazioni sindacali, il mancato rinnovo del Ccnll, il sotto organico diffuso in tutti gli uffici non più sostenibile unito a mancanza di organizzazione, mezzi e strutture; migrazione del personale verso altre amministrazioni pubbliche causata dalle generali condizioni di lavoro; mancato riconoscimento della reale professionalità espressa da lavoratrici e lavoratori; mancanza di formazione propedeutica a implementare le novità normative introdotte dalle continue riforme", si legge in una nota della Fp Cgil Genova.

"La Funzione Pubblica Cgil con il presidio di oggi chiede anche l'attenzione di tutta la cittadinanza per sostenere le ragioni della protesta finalizzate al raggiungimento di diritti inderogabili e per garantire l’attuazione del giusto processo previsto dalla Costituzione".