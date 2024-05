Sciopero in Rai, la solidarietà dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e dell'Odg Liguria

L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria sono al fianco dei colleghi della Rai oggi in sciopero ed esprimono pieno sostegno e massima solidarietà alla protesta dei giornalisti.

In un comunicato, l’Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) ha elencato i motivi dello sciopero: "Il controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, l'assenza dal piano industriale di un progetto per l'informazione della Rai, le carenze di organico in tutte le redazioni, il no dell'azienda a una selezione pubblica per giornalisti, la mancata sostituzione delle maternità, la disdetta dell'accordo sul premio di risultato, senza una reale disponibilità alla trattativa, la mancata stabilizzazione dei colleghi precari".