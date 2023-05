Sciopero del trasporto aereo: voli a rischio, ma alcuni sono garantiti

Quella di venerdì 19 maggio si annuncia come una giornata molto difficile per chi deve viaggiare in aereo. Sono previsti infatti più scioperi del settore. Protestano i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi aeroportuali di handling (assistenza a terra, ndr) e si tratta di uno sciopero nazionale di 24 ore. Ma non solo. Nella stessa giornata incrociano le braccia i lavoratori di Air Dolomiti per 24 ore; di Volotea dalle 13 alle 17. Sciopera anche il personale di terra della compagnia American Airlines e quello di Emirates, in entrambi i casi dalle 12 alle 16.

I voli garantiti a Genova

Anche quando viene indetto uno sciopero, ci sono però dei voli che devono essere garantiti. Si tratta dei voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Devono essere garantiti anche tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Enac segnala che, tra i voli garantiti in Italia, ci sono anche quelli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Ecco quelli garantiti per e da Genova:

RYR 4429 Cagliari (Liee) GENOVA (Limj)

RYR 4430 GENOVA (Limj) CAGLIARI (Liee)

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.

Lo sciopero del settore aereo del 19 maggio 2023

"Venerdì 19 maggio le lavoratrici e i lavoratori dell'handling aeroportuale protesteranno, con uno sciopero nazionale di 4 ore e presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani, contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni", si legge in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. "La situazione - dichiarano i sindacati - per il settore dell'handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti".

"Siamo pronti a dare battaglia su questo aspetto e, se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì - concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all'inizio di un'altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all'utenza".