Rifiuti, a Scarpino il primo impianto italiano che li trasforma in biometano

La discarica di Starino è la prima in Italia a trasformare i rifiuti in biometano sfruttando un trattamento meccanico biologico di ultima generazione finalizzato a incentivare l'economia circolare.

L’impianto è stato inaugurato giovedì: costruito e gestito da Asja su concessione di Amiu Genova, è entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di biometano nella rete di trasporto Snam. A regime produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

All’inaugurazione hanno partecipato il vice sindaco di Genova Massimo Nicolò, l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, il presidente di Amiu Pietro Pongiglione e il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo.

«Con questo impianto la nostra città fa un ulteriore passo in avanti verso un futuro basato sull'economia circolare - ha detto l’assessore Campora - E il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l'impianto di trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità. Dimostra come Scarpino sia in continua evoluzione».

L’impianto ha mantenuto anche una componente di produzione di energia elettrica che serve ad alimentare il ciclo stesso:«Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo già un impianto per la produzione di energia elettrica - ha aggiunto Re Rebaudengo - per noi è un traguardo molto importante all'interno del processo internazionale di decarbonizzazione».

«Scarpino si è trasformato in un vero e proprio laboratorio ambientale - ha concluso Niccolò - le tre storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano le soluzioni che il territorio aspettava».