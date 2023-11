Cinque nuovi punti bookcrossing nel medio ponente: quando e dove apriranno

Un altro spazio per il bookcrossing è in arrivo a Genova, nel municipio Medio Ponente: il 13 novembre alle 10,15 verrà inaugurato un punto di scambio libri a Sestri Ponente, in piazza Monte Santo, con invito rivolto a grandi e piccini.

La casetta è stata realizzata e donata dagli allievi della scuola di formazione professionale Cif e la scelta del luogo non è casuale: la piazza infatti è oggetto di un progetto di riqualificazione sostenuto dal municipio, che ha già visto l'inaugurazione della Panchina Azzurra dei Diritti dei Bambini in collaborazione con Unicef.

Gli studenti del Cif hanno realizzato in tutto cinque strutture, dunque piazza Monte Santo sarà solo il primo spazio in cui ne verrà posizionata una: altri bookcrossing prossimamente sorgeranno a Borzoli, nei giardini di via Venzano, in via Coronata vicino alle Poste e alla scuola Don Bosco, e a Cornigliano presso i giardini Melis.

Saranno presenti all'inaugurazione la biblioteca civica Bruschi-Sartori, che insieme a Unicef collabora attivamente con Umberto e Margherita per la diffusione della lettura e il sostegno ai Diritti dei bambini, così come l' associazione Uilt e Sulle Ali della Fantasia che si occupano di sostenere la cultura sui diritti dei bambini sul territorio.

"La mia richiesta - commenta Paolo Carissimo, capogruppo della Lega in consiglio municipale - proposta mesi fa in consiglio municipale, è stata approvata all'unanimità dai colleghi e anche i cittadini con cui sono in contatto vogliono dare vita a questo progetto molto interessante. Un ringraziamento speciale va alla fondazione Cif di Borzoli che ha donato cinque casette in legno realizzate dai ragazzi che hanno frequentato il corso di falegnameria".