Omicidio di San Biagio, impugnata l'assoluzione del fratello minore

La procura generale ha fatto ricorso in cassazione contro la sentenza che ha assolto Simone Scalamandrè.

Il ragazzo era stato accusato, insieme al fratello Alessio, di avere ucciso il padre violento Pasquale nell'agosto 2020 nella casa di famiglia a San Biagio al culmine di una violentissima lite maturata nell’ambito della relazione fra l’uomo e la moglie e madre dei due.

In primo grado erano stati condannati entrambi: il fratello maggiore, Alessio, a 21 anni di carcere e il minore, Simone, a 14 anni. Poi, in secondo grado, per quest'ultimo la sentenza era stata ribaltata. Ma per il sostituto pg Cristina Camaiori le motivazioni dei giudici di secondo grado sarebbero state stringate e in parte contraddittorie, la corte avrebbe dato un'importanza decisiva, e fuori misura, a due elementi: l'assenza di tracce significative di sangue sui vestiti di Simone (trovate solo poche macchie che per i giudici non costituivano un elemento risolutivo) e l'assenza di lesioni sul corpo sull'imputato. Da questo i giudici hanno concluso che il giovane non avesse avuto un ruolo decisivo nella colluttazione.

L'accusa, inoltre, contesta il notevole tempo trascorso tra l'omicidio e la chiamata al 112 durante in quale avrebbero potuto alterare la scena del crimine. I due fratelli hanno sempre affermato di aver agito per difendere la madre, che si era dovuta allontanare da casa per le minacce del marito.

In cassazione hanno fatto ricorso anche Luca Rinaldi e Andrea Guido, i legali di Alessio Scalamandrè: secondo loro la sentenza è da annullare perché non è stata fatta una perizia psichiatrica e per non avere considerato la legittima difesa o, in subordine, la preterintenzionalità.