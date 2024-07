Spiaggia libera e inclusiva ex Capo Marina: aperta la scala da corso Italia

È entrata in funzione sabato mattina in corso Italia la nuova scala di accesso diretto alla spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina.

L’opera è stata realizzata a due settimane dalla delibera di giunta che aveva stanziato complessivamente 125mila euro e approvato i progetti per i lavori di adeguamento dell’arenile, comprensivi anche della demolizione delle strutture pericolanti.

"Solo a maggio inoltrato siamo riusciti a formalizzare la rinuncia di questa area cruciale da parte del concessionario, che non se la sentiva di investirvi per la messa a norma dopo il rogo – puntualizza l’assessore comunale all’Urbanistica e al Demanio Marittimo Mario Mascia – anche per l'incertezza sul futuro della sua concessione e, in effetti, non ha inteso aderire alla nostra procedura di evidenza pubblica nel termine del 15 luglio. Poi è stata tutta una corsa contro il tempo per allocare le risorse, predisporre i progetti e così via".

Cosa offre la spiaggia libera inclusiva

La spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina ha l’accesso carrabile diretto da via del Forte di San Giuliano, con 10 stalli riservati alle persone disabili e ai loro accompagnatori.

La spiaggia dispone attualmente di 3 passiere e 2 sedie Job, oltre a ombrelloni e lettini per un totale di 32 postazioni dedicate alle persone con disabilità. Il materiale è custodito, per ragioni di sicurezza, all'interno delle cabine e viene sistemato sull’arenile poco prima dell’accoglienza degli utenti che si sono prenotati in precedenza sulla piattaforma accessibile qui.

Il team di supporto ai disabili è composto da un bagnino, un accompagnatore e tre persone inserite nel progetto Startappe. A loro si aggiungono, nell’ambito del progetto di reinserimento sociale Genoa Sea Inclusion, alcuni detenuti della casa circondariale di Marassi, appositamente formati per l’accompagnamento delle persone con disabilità.

Tra i mezzi tecnologicamente innovativi impiegati quest’anno sulla spiaggia, spicca il dispositivo semovente cingolato Person Al Varo. Adatto a muoversi sulla sabbia, sui ciottoli e sul pietrisco, il mezzo permette alla persona con disabilità di percorrere la spiaggia, raggiungere il mare e immergersi completamente in acqua. Il dispositivo consente di caricare la persona disabile direttamente dal proprio veicolo.

Il progetto "spiagge inclusive": come prenotare

Quella degli ex Capo Marina è una delle 8 spiagge libere e inclusive genovesi a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta capacità motoria. A questa si aggiungono Vernazzola; “Tritone” di Sturla; Boccadasse; “San Giuliano”; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “dei Bambini” di Voltri. L’accesso senza prenotazione è consentito presso le spiagge “San Giuliano” e Boccadasse.

Per le altre spiagge – Vernazzola; “Tritone” di Sturla; ex Capo Marina di corso Italia; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “dei Bambini” di Voltri – la prenotazione è obbligatoria al link https://www.spiaggeinclusivegenova.it/

In sede di prenotazione, sarà necessario fornire i dati utili all’erogazione del servizio (nominativo, spiaggia di interesse, e-mail, fascia oraria desiderata scelta tra 9-14 oppure 14-18).

La prenotazione, in base ai posti disponibili sul momento, è immediata accedendo all’applicazione nella sezione dedicata: subito dopo la prenotazione, l’utente riceverà un’e-mail di conferma. Il servizio è gratuito.

Ulteriori info sul progetto Spiagge Inclusive a questo link e, telefonicamente, al 375-8571798 (numero unico per informazioni e supporto su tutte le spiagge relative al servizio, da contattare in orario di ufficio).

Infine, per aiutare l’utenza più fragile è stato predisposto un apposito servizio di ascolto. Il responsabile del progetto “Spiagge Inclusive” potrà essere contattato con le seguenti modalità: telefono, 010-5579813 (da contattare in orario di ufficio) oppure e-mail: spiaggeinclusive@comune.genova.it.