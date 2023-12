Alberto Scagni studierà “media e comunicazione” all’università

Alberto Scagni potrebbe presto essere uno studente universitario a Genova al corso di studi a numero programmato di “Media, comunicazione e società”. Lo riporta Il Secolo XIX.

L’uomo, condannato a 24 anni per l’omicidio della sorella Alice, si era iscritto all’ateneo genovese il primo maggio 2022 e doveva incontrare il responsabile del Polo universitario penitenziario di Unige (Pup), il professor Massimo Ruaro, lo scorso il 23 novembre prima dell'aggressione subita nel carcere di Sanremo.

La notizia è stata commentata dalla madre di Alberto, Antonella Zarri che nei giorni scorsi aveva fatto sentire la sua voce sull'episodio del pestaggio ai danni di suo figlio. "Interessante disclosure da parte della Istituzione Penitenziaria sull’opportunità di crescita culturale offerta al detenuto Scagni - ha scritto sui social - Giova ricordare il detto: meglio un asino vivo che un dottore morto.

Alberto è stato picchiato a Marassi con necessità di ricovero ma la suddetta Istituzione Penitenziaria, dopo reiterate richieste e maturato un tempo sufficiente a contare un altro e stavolta gravissimo massacro nel carcere di Sanremo (ivi trasferito per normale avvicendamento...ma davvero?). Non ha ritenuto di fornire nemmeno una relazione sull'aggressione a Marassi.

Rendo noto che abbiamo già l’opportunità di piangere davanti a una iscrizione di Dottoressa Scagni in conseguenza di uno Stato sordo e stolido.

Nessun velo pietoso né marketing “pubblicità progresso”, l’ho detto e lo ripeto, mio figlio (e tutti i detenuti in Italia), hanno diritto a scontare la propria condanna sani e salvi, prima di tutto".

I genitori di Alice e Alberto, dopo la morte della figlia per mano del fratello, avevano scelto la scuola di polizia di Alessandria per istituire una borsa di studio in ricordo della giovane mamma uccisa e con il fine di formare i poliziotti anche dal punto di vista psicologico a gestire situazioni simili.