Caccia ai sassi decorati in giro per la città: cosa sono e cosa significa l'iniziativa

Non stupitevi se passeggiando per Genova, in città o sulle alture, troverete sassi colorati con diverse fantasie. Nelle scorse ore sono stati "avvistati" a Spianata Castelletto, e poi ancora nelle ultime settimane a Quinto, Nervi, San Martino, acquedotto storico, Cornigliano. Non manca la provincia con Sori, Recco, Busalla, Sestri Levante, Fontanigorda, vicino a boschi, statue e big bench.

Sono le pietre colorate di "Un sasso per un sorriso", dipinte con colori sgargianti, a volte arricchite da messaggi motivazionali, a volte dedicate a eventi speciali (come l'ultima visita delle Frecce Tricolori a Genova, il 1 luglio) e poi lasciate sul territorio, a disposizione di chi le troverà, per strappare un sorriso.

Ce n'è di tutti i tipi, per la gioia dei collezionisti: unicorni ai parchi di Nervi, fiori vicino all'ospedale San Martino, mare, barche e pesci a Sestri Levante, paesaggi incantati al "Bosco delle Fate" di Fontanigorda, fari e mongolfiere a Recco.

L'iniziativa non è nuova - anche se sono tanti i ritrovamenti in queste ultime settimane proprio nel genovese - e si chiama "Un sasso per un sorriso": lanciata nel 2019 su Facebook dall'artista Heidi Aellig, svizzera residente a Recanati, ha l'obiettivo di regalare allegria e serenità alle persone specie in momenti difficili. "Ritrovare un sasso abbandonato che porta un messaggio, lo scarabocchio di un bambino o un disegno di speranza può rappresentare un raggio di sole in una giornata di tempesta - viene spiegato sul sito web dell'iniziativa -. Noi cerchiamo di rendere possibile questo momento, colorando sassi come meglio possiamo, per poi liberarli dove chi ne ha bisogno possa raccoglierli e sorridere, perché il sasso si trovava lì proprio per lei/lui".

Partecipare è semplice: basta decorare un sasso come meglio si crede scrivendo sul retro "Postami sul gruppo Facebook o Instagram 'Un sasso per un sorriso'" e lasciarlo poi in un luogo pubblico. Il gioco consiste nel rilasciare i propri sassi colorati ma anche nel trovare quelli degli altri, portandoli a casa oppure posizionandoli in altri luoghi, segnalando il tutto sui social. Tra i divieti, non utilizzare la colla e non lasciare il proprio sasso in luoghi potenzialmente pericolosi.

Il gruppo Facebook conta più di 200mila persone da tutta Italia e sono molti sia i partecipanti sia gli "avvistamenti" dalla Liguria: "Abbiamo trovato un sasso colorato ai piedi della statua di Santa Rita a Pietra Ligure - racconta Cinzia, una delle ultime ad aver trovato un "sasso per un sorriso" nella nostra regione - ma non ci siamo osati prenderlo, anzi ne abbiamo lasciato un altro noi".