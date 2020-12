Incendio al Santuario delle Grazie, i volontari salvano la messa di Natale

La Messa di Natale potrà essere celebrata nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie: la notizia arriva a pochi giorni dall’incendio che ha distrutto la copertura del salone, facendo temere per la chiesa che sorge sulle alture di Voltri.

Municipio e associazioni si erano mobilitati subito per sostenere le monache clarisse itineranti che ormai da 11 anni gestiscono il Santuario: dopo le rassicurazioni sul fatto che nulla di prezioso (anche simbolicamente) era stato perduto nell’incendio, i vigili del fuoco e l'Ufficio incolumità pubblica del Comune hanno dato il via libera all'utilizzo della chiesa e i volontari si sono dati da fare per ripulire le aree e renderle agibili.

L’area del salone resterà comunque chiusa, e gli interventi di ripristino saranno lunghi, ma i volontari - tra cui anche la Protezione Civile di Mele, che ha risposto all’appello di Voltri - hanno sgomberato e ripulito altre aree per rendere possibili le celebrazioni.