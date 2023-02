Il primario del San Martino che opera i bimbi in Kenya durante le 'ferie': "190 interventi in 8 giorni"

Il dottor Federico Santolini, direttore di ortopedia e traumatologia d'urgenza dell'ospedale San Martino di Genova, ha effettuato 190 interventi in 8 giorni in Kenya per aiutare i bambini della Ol'kalou Disabled Children's Home di St.Joseph.

A raccontare la bella storia di volontariato è lo stesso ospedale che spiega: "Oggi (lunedì 13 febbraio 2023, ndr) il nostro 'doc' è tornato operativo. Lui le chiama "ferie" mentre noi ci emozioniamo a pensare a quanti bambini riescano a ripartire e a ricevere nuova vita grazie al contributo di questo enorme professionista che siamo orgogliosi di avere tra noi".

Da anni il dottor Federico Santolini trascorre infatti alcuni periodi dell'anno come volontario in Africa e in particolare in Kenya, ad operare bimbi di ogni età alle prese con problematiche di varia natura. Nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web anche un video pubblicato dal San Martino. Al termine di una lunghissima seduta operatoria il dottor Santolini aveva accennato la canzone del momento, 'Guasto d’Amore' di Bresh (diventata un vero e proprio inno per i tifosi del Genoa), insieme ai ragazzi della Ol’kalou Disabled Children’s Home di St.Joseph. Il primario del San Martino è infatti un grande tifoso del Grifone, ma il video è ovviamente emozionante, indipendentemente dalla fede calcistica.