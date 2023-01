Santa Margherita Ligure, arriva un nuovo posteggio multipiano

Un nuovo parcheggio multipiano interrato alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure. Giovedì 12 gennaio 2023 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, firmato da Umberto Lebruto, amministratore delegato di Fs sistemi urbani delegato da Metropark e Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure, alla presenza dell’amministratore delegato del gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris e del viceministro Edoardo Rixi.

Il protocollo definisce un piano di azione per la realizzazione in compartecipazione del nuovo parcheggio multipiano interrato attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, cui seguiranno le fasi di progettazione, finanziamento, esecuzione dei lavori e collaudo delle opere. La nuova struttura verrà realizzata su un’area di proprietà del Gruppo Fs italiane di circa 3.300 metri quadrati, dove attualmente sono presenti un parcheggio e un ex magazzino merci. Il tavolo tecnico studierà inoltre la possibilità di creare un collegamento diretto alla passeggiata a mare. Il protocollo prevede tempi serrati, entro i prossimi dieci giorni avranno inizio le riunioni operative. Il parcheggio multipiano è situato all’ingresso della città, in una posizione strategica che ospita i servizi ferroviari, nonché di bus, taxi e bike sharing.

"Con questa operazione - si legge nella nota - Fs sistemi urbani, società capofila del polo urbano del Gruppo Fs italiane, e il Comune di Santa Margherita Ligure intendono valorizzare un’area strategica con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla stazione e favorire l’interscambio modale ferro-gomma, garantendo allo stesso tempo un nuovo servizio alla comunità, rappresentando per Santa Margherita Ligure una storica occasione di crescita e sviluppo in tema di viabilità, di disponibilità di parcheggi, di qualità della vita e di eco- sostenibilità".

Il progetto rientra nel novero dei 250 parcheggi che Metropark Spa dovrà gestire a livello nazionale entro il 2031 secondo quanto previsto nel piano industriale del Gruppo Fpresentato a maggio 2022.