Alberi di corso Rainusso, il Comune di Santa Margherita: "La riqualificazione sarà condivisa"

A Santa Margherita Ligure i residenti della zona avevano raccolto le firme in una petizione online, preoccupati per il possibile taglio degli alberi della strada

Dopo le numerose firme raccolte attraverso una petizione online lanciata da un gruppo di abitanti di corso Rainusso a Santa Margherita Ligure è arrivata la replica del comune in merito alla riqualificazione della zona, attraverso la quale, secondo i cittadini, sarebbero sacrificati i numerosi alberi del viale per allargare la strada e agevolare il passaggio dei mezzi pesanti.

"In merito alla riqualificazione di corso Rainusso - si legge in una nota - , i marciapiedi di corso Rainusso, da oltre 20 anni, necessitano di interventi di ripristino. È intenzione dell’Amministrazione restituire decoro e sicurezza a uno dei camminamenti più suggestivi e caratteristici della città. Si tratta di un progetto complesso per cui sono già state messe a bilancio le risorse necessarie, e di cui al momento c'è solo uno studio di fattibilità".

"La decisione finale sull'intervento da mettere in atto - conclude il Comune - e scaturirà da un percorso di condivisione già iniziato con l'opposizione che proseguirà nei prossimi mesi con la cittadinanza. Si coglie l'occasione per precisare che il progetto attualmente pubblicato sul sito del Comune di Santa Margherita Ligure si riferisce alla progettazione risalente al 2015 e superata dai fatti sopra esposti".