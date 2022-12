Parcheggi gratis per tre giorni a Santa

Anche quest'anno, a Santa Margherita Ligure, sarà possibile parcheggiare gratuitamente, per un massimo di quattro ore, all'interno delle aree blu di sosta, nelle giornate della vigilia di Natale, sabato 24, di Natale, domenica 25 e di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre.

Per poterne usufruire basterà esporre, sul cruscotto della propria autovettura, il disco orario che indichi l'ora di arrivo.

"Rinnoviamo così un provvedimento, condiviso insieme agli esercenti cittadini - sottolineano il sindaco Paolo Donadoni e l'assessore al Commercio Valerio Costa - per offrire un'occasione in più per vivere Santa Margherita Ligure durante il periodo natalizio".