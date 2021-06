Santa Margherita, estate senza fumo in spiaggia e niente alcol da asporto dopo le 20

Niente fumo in spiaggia, niente bivacchi in centro e niente alcol da asporto dopo le 20. Sono le regole dell’estate 2021 a Santa Margherita Ligure, stabilite con la conferma delle ordinanze già in vigore lo scorso anno e adottate anche per arginare il contagio da coronavirus, soprattutto per quanto riguarda il consumo di alcol.

I provvedimenti scattano dalla serata di lunedì e restano in vigore sino al 31 agosto: vietato fumare sulle spiagge - libere, libere attrezzate, stabilimenti balneari - ma solo in apposite aree dedicate, niente bivacchi o accattonaggi molesti nel centro storico e niente bevande alcoliche da asporto su tutto il territorio comunale dalle 20:00 alle 7:00; musica nei locali fino alle 1:30 al venerdì e sabato, fino a 00:30 da domenica a giovedì.

«Dopo aver incontrato i rappresentanti degli esercenti e le forze dell’ordine, confermiamo i provvedimenti estivi ormai consolidati - ha detto il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni - La convivenza tra divertimento e rispetto è alla base dell’accoglienza di Santa Margherita Ligure che, anche grazie alla capacità e all’attrattività dei nostri locali, continua a essere una delle mete più gettonate».