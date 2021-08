Santa Margherita Ligure, dopo 8 anni tornano percorribili via ai Cappuccini e salita San Giacomo

Tornano percorribili via ai Cappuccini e salita San Giacomo: dopo un intervento lungo e approfondito di messa in sicurezza, restauro e recupero, Santa Margherita Ligure si riprende un pezzo di storia e un collegamento pedonale importante tra San Giacomo di Corte e i Giardini a Mare.

Le due vie, che corrono lungo i perimetri del convento dei frati cappuccini e di Villa Durazzo, erano state chiuse nel 2013 per motivi di sicurezza: il muro del convento dava segni di cedimento, a causa delle alberature e della spinta proveniente dal terreno, così come il passaggio a mare di Villa Durazzo, sovrastante, non garantiva l’incolumità ai passanti.

L’intervento, in collaborazione con la Sovrintendenza di Genova, rientra nel più ampio progetto di restauro e recupero che riguarda il portale a mare e porticato di Villa Durazzo (mai utilizzato da quando, nel 1973, la Villa è stata acquistata dal Comune).

"Grazie all’oculata gestione dei soldi pubblici - ha sottolineato Caterina Gardella, architetto della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Genova che sta seguendo i lavori al portale e pergolato - è stato possibile, con la stessa cifra, inserire anche il recupero del camminamento di salita San Giacomo togliendo il cemento e ripristinando l’antico percorso fatto di mattoni rossi. La prossima riapertura sarà quella del portale che stimiamo per novembre di quest’anno".

Sotto a salita San Giacomo tolto il cemento, è riemersa l’antica mattonata che è stata ripristinata integrando con nuovi mattoni le parti mancanti.

"Per la messa in sicurezza dei muri perimetrali è stato necessario piantare dei pali lungo il perimetro 'spanciato' - spiega Giuseppe Manca, architetto del Comune di Santa Margherita Ligure - mentre per il recupero del camminamento in mattoni è stata utilizzata una tecnica la meno invasiva possibile, tanto che quasi non si vede che la via è stata oggetto di intervento".

"Oggi è un bel giorno per Santa Margherita Ligure - conclude il sindaco Paolo Donadoni - riapriamo due antiche vie con un restauro conservativo che ne valorizza la storicità. E assisteremo entro l’anno alla riapertura del portale a mare di Villa Durazzo. È una grande soddisfazione frutto di un lavoro di squadra tra la Sovrintendenza di Genova e gli Uffici comunali. Un ringraziamento va anche a Regione Liguria e ai tecnici e operai che hanno lavorato in questi cantieri".