Santa Margherita Ligure, in 'partenza' l'idrovolante dalla spiaggia di Ghiaia

Battesimo del volo sul golfo del Tigullio per l'idrovolante di Voli di mare. Grazie all'associazione savonese, che promuove la valorizzazione delle attività aeree, e al comune di Santa Margherita, da sabato 27 marzo l'aereo anfibio sarà ormeggiato ogni weekend, meteo permettendo, sulla spiaggia di Ghiaia per voli dimostrativi pilotati da un istruttore con un ospite. Il costo dell'esperienza è di 130 come rimborso spese della scuola di volo che segue le orme dell'aviatore Giorgio Parodi.

"A Santa Margherita Ligure tornerà la suggestione degli anni ’50 - spiega il sindaco Paolo Donadoni - quando l’idrovolante City of Funchal collegava direttamente il Golfo del Tigullio alla città di Southampton, in Gran Bretagna con voli settimanali. L’apparecchio che effettuerà il servizio è più piccolo, può portare un solo passeggero alla volta, ma saprà offrire un punto di vista nuovo sulla nostra bellezza”.

L’iniziativa sarà riproposta ogni fine settimana, fino all’ultimo weekend di maggio. Primi appuntamenti: sabato 26 marzo, dalle 10 alle 18, e domenica 27, dalle 9:30 alle 16.

La Voli di Mare è l’unica scuola per idrovolanti leggeri operante in Liguria (Scuola Aero Club d’Italia Club Astra - Voli di Mare n° 12); gli interessati possono contattarla via mail all’indirizzo info@volidimare.it. Il sito web dell’associazione è www.volidimare.it o telefonando al 335-7795780 (Alessandro) o al 331-9803435 (Corrado). Data e ora del volo vanno sempre confermate in anticipo.