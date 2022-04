Carabinieri, tempo di congedo per il comandante Notarnicola

È arrivato il momento del congedo per il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Santa Margherita Ligure. Dal 6 aprile, dopo quasi 42 anni di servizio, il capitano dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Notarnicola è collocato in pensione per raggiunti limiti di età.

Ha guidato per oltre tre anni il Nucleo Operativo e Radiomobile di Santa Margherita Ligure, coadiuvando il diretto comandante della compagnia, anche in complesse attività investigative. Proveniente dalla Lombardia, dove è stato impiegato in vari reparti, sia nella territoriale che nei Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) - in particolare a Pavia e provincia - l'ufficiale, in tanti anni di servizio, aveva maturato precedenti esperienze nell'Arma in varie regioni d'Italia e nei Balcani.

Dopo i saluti di commiato alle autorità e al personale, il capitano Notarnicola ha ceduto del reparto al subentrato S. Ten. Vincenzo Tortorella, comandante di provata esperienza, proveniente dalla spezzino.