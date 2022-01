Bus gratis a Santa Margherita Ligure: come richiedere l'agevolazione

Bus gratis a Santa Margherita Ligure per tutti gli over 70. Dopo l'annuncio di fine dicembre il sindaco Paolo Donadoni ha spiegato sui social come funziona l'esenzione e come ottenere l'agevolazione.

"Il Comune di Santa Margherita Ligure -si legge sulla pagina Facebook del Comune - ha raggiunto un accordo con Amt, grazie al quale tutti i Sammargheritesi dai 70 anni in su, potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici di Amt dell’area metropolitana di Genova tranne su quelli all’interno della città di Genova (che comunque si potrà raggiungere gratuitamente) per tutto il 2022. Per ottenere tale agevolazione occorre compilare il modulo (disponibile negli allegati dell'articolo) e consegnarlo all’ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure (piano terra del municipio, orari da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30). In questo modo si riceverà a casa, spedito da Amt, il CityPass che darà diritto alla gratuità del servizio. Fino al 28 febbraio 2022, in attesa di richiedere/ricevere il CityPass, si potranno comunque utilizzare liberamente i mezzi di Amt esibendo la carta d’identità da cui risulta il requisito anagrafico e la residenza a Santa Margherita Ligure. Da marzo 2022 sarà invece necessario il CityPass. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Clienti Amt al numero 848.000.030, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.30".

"Santa Margherita Ligure -conclude il sindaco - prosegue il suo percorso di buone pratiche in favore dei cittadini e dell’ambiente. Così facendo speriamo di agevolare gli spostamenti, di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e di contribuire a ridurre l’immissione di Co2 in atmosfera".