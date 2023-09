Il santo del giorno, Caterina da Genova

Venerdì 15 settembre 2023, nell'anniversario della morte, si celebra santa Caterina da Genova, figlia di Giacomo Fieschi, già vicerè di Napoli sotto Renato d'Angiò. Caterina nacque a Genova nel 1448 e a tredici anni, profondamente commossa dalla Passione di Cristo, volle prendere il velo come la sorella Limbania, ma i suoi avevano altri progetti e, ormai sedicenne, la sposarono col nobile ghibellino Giuliano Adorno.

Nel 1473 mentre si confessava, rimase come impietrita perché vide Cristo con la croce sulle spalle. Intraprese quindi con le austerità e le penitenze, cui seguirono visioni e doni mistici. A volte cadde in estasi per ore intere; a volte il fuoco interiore le si trasmetteva all'esterno e il suo corpo scottava; a volte doveva premersi il petto con le mani per attutire i battiti del cuore. È stata anche autrice di diverse opere di mistica.

La sua religiosità finì per conquistare il marito, che si fece terziario francescano e collaborò con la moglie nell'assistenza ai bisognosi. Caterina, nell'assistere i malati, contrasse la peste nel 1493, ma ne guarì. Morì, forse per un cancro allo stomaco, nel 1510.

Il suo corpo è tuttora intatto. La Repubblica di Genova la dichiarò sua patrona nel 1684 e nel 1944 Pio XII affidò alla sua protezione gli ospedali italiani. Il 16 settembre 1510 i funerali di Caterina Fieschi Adorno furono celebrati nella chiesa dell'Annunziata nel centro di Genova. Dalla sua canonizzazione, nel 1737, la chiesa, nella quale è conservato il suo corpo, è comunemente conosciuta come "chiesa di Santa Caterina". Dal 1927, pur conservando l'intitolazione alla Santissima Annunziata, la chiesa è stata ufficialmente dichiarata "Santuario di Santa Caterina".