Sanremo, il premio per i duetti è una Lanterna realizzata con la filigrana di Campo Ligure

Durante la conferenza stampa per la presentazione dello spot promozionale della Liguria in occasione del Festival di Sanremo, è stato mostrato anche un premio speciale.

Si tratta di quello che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti consegnerà sul palco dell'Ariston, nella serata di venerdì 10 febbraio, all’artista vincitore della serata dedicata ai duetti: si tratta di una Lanterna di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure.

Come nasce la tradizione della filigrana a Campo Ligure

Bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 1884. In quell'anno, un maestro, Antonio Oliveri, aprì in proprio nella sua natia e amata Campo Ligure una bottega per la lavorazione della filigrana, tecnica che prevede leggeri e fini lavori che imitano l’arabesco, composti con sottili fili d’oro o d’argento.

Il suo esempio fu seguito da altri artigiani - come spiega il sito ufficiale del Comune di Campo Ligure - e ben presto i laboratori raggiunsero la consistenza di ben 33: «Da tempo ormai in Italia solo gli artigiani di Campo Ligure possono degnamente qualificarsi come gli unici eredi di coloro che in tempi lontani avevano variamente contribuito a migliorare ed evolvere quest’arte che si è fermata in Liguria».

Ad oggi, Campo Ligure è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale di quest'arte, e nel 1984, a 100 anni dalla nascita della prima bottega, è sorto il Museo Civico della Filigrana.