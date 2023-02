Sanremo, Madame e Izi che cantano De André dividono i social: come rivedere il video

Esibizione intensa e delicata quella di Madame e del genovese Izi sul palco dell'Ariston per la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo. Nella serata dedicata alle cover, la giovane cantante vicentina - in gara con la canzone "Il bene nel male" - ha scelto di essere accompagnata da Izi e di cantare una canzone delle più celebri di Fabrizio De André, "Via del Campo". A questo link il video dell'esibizione.

La scelta della canzone non è un caso: "Il bene nel male" racconta il dialogo tra una prostituta e un cliente, tra i quali nasce un amore per cui lei prova rimpianto e lui rimorso. E "Via del Campo" narra proprio di una "graziosa" del centro storico di Genova, occhi grandi e color di foglia, che tutta la notte sta sulla soglia e vende a tutti la stessa "rosa", con un illuso che si innamora di lei e va a pregarla di sposarlo.

Alla fine, Madame (abito bianco e piedi nudi, per la gioia di chi partecipa al FantaSanremo) conclude con una strofa diversa che, vista la sua storia recente, può essere anche interpretata come un velato riferimento alla sua vicenda relativa al vaccino covid e all'inchiesta sui falsi green pass: "Grandi professori dai grassi polsi diamantati - dice, tra le altre cose - guardatemi negli occhi e beneditemi. Signori della platea ai piedi della mia croce scagliate la prima pietra se non siete peccatori".

Ma la sua esibizione relativa a De André è piaciuta al pubblico? A quello dell'Ariston, che l'ha applaudita a lungo, senz'altro sì. Sui social invece i genovesi si dividono: c'è chi ha approvato, pensando che anche Faber avrebbe apprezzato questa versione della sua "Via del Campo", ma non mancano le critiche di chi ha pensato che non fosse all'altezza del cantautore genovese. E di chi, forse, non darebbe mai l'approvazione a nessun altro interprete di De André, semplicemente per il fatto che non è De André.