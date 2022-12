Sanremo 2023: chi sono i cantanti in gara, la lista ufficiale

Si avvicina l'appuntamento con il 73° Festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Dopo le indiscrezioni circolate per settimane il direttore artistico Amadeus ha ufficializzato la lista dei cantanti che si daranno battaglia sul palco dell'Ariston, lo ha fatto in diretta durante il telegiornale di Rai 1 nella giornata di domenica 4 dicembre 2022.

Amadeus sarà anche il conduttore del Festival, affiancato da Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Fedez e tanti tanti ospiti. I cantanti in gara saranno 22, più 6 giovani, i vincitori della serata finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda il 16 dicembre 2022 su Rai 1. Il totale sarà quind di 28 cantanti che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore di Sanremo 2023.

Sanremo 2023, i big in gara