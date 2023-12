Tumori, la Liguria nella top 10 delle migliori regioni per assistenza in rete

Risultati molto buoni, anche se non ottimi, ma comunque tali da far finire la nostra regione nella top 10 delle migliori. L'assistenza oncologica "in rete" in Liguria è mediamente efficace, come rivela l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): i dati sono contenuti nel rapporto sugli 'Esiti della quinta indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti oncologiche regionali,' prodotto analizzando i risultati del monitoraggio rispetto all’anno scorso. Il dossier è stato presentato oggi, mercoledì 13 dicembre.

In cima alla classifica si trovano Toscana, Piemonte, Valle D'Aosta, Emilia Romagna e Veneto: qui l'assistenza oncologica "in rete" è ritenuta efficace ed efficiente, ai migliori livelli. Fuori dalla top 5 ma comunque in buona posizione c'è la Liguria, dove "i risultati sono molto buoni anche se non ottimi".

Ancora elevato invece il gap nord-sud con quattro regioni fanalino di coda: Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo che hanno necessità di un costante supporto per garantire livelli di assistenza accettabili.

"La rete - spiega all'Adnkronos Salute Manuela Tamburo De Bella, coordinatrice dell'Osservatorio per le reti oncologiche regionali Agenas - è un'organizzazione su cui si basa l'erogazione dei servizi sanitari. Nello specifico la rete oncologica serve a ottimizzare il percorso del paziente attraverso i vari step assistenziali, sia quello chirurgico, chemioterapico o radioterapico". Passaggi "ad alto impatto, sia economico che di erogazione di servizi: quindi, in sintesi, la rete garantisce efficienza e sostenibilità".

In questo quadro "le regioni che hanno messo in atto un processo di programmazione sanitaria oncologica storicamente organizzato in rete, dove questo sistema funziona, e hanno degli esiti migliori in termini di presa in carico, basso indice di fuga, aderenza alle liste d'attesa, capacità produttiva della rete, sono la Toscana, il Piemonte-Valle D'Aosta (unica rete), l'Emilia Romagna e il Veneto".