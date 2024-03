Sanità, via libera al nuovo Galliera: il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Italia Nostra

Ricorso "in parte improcedibile" e "in parte infondato", quello di Italia Nostra contro il nuovo ospedale Galliera. Così si è espresso il Consiglio di Stato a proposito del ricorso dell'associazione ambientalista contro il Comune, la Regione, il Ministero della Cultura e nei confronti di Ente Ospedaliero Ospedali Galliera. Via libera, dunque, alla realizzazione del nuovo ospedale: la gara potrebbe essere bandita entro fine anno, con i cantieri per realizzazione del nuovo ospedale che potrebbero partire prima dell'estate 2025.

Il progetto parte da lontano: già nel 2006, con un primo protocollo d'intesa tra l'ente ospedaliero e la Regione Liguria, erano state definite le linee programmatiche per la realizzazione del "nuovo Galliera". Tra delibere, tavoli tecnici, varianti al Puc, al progetto e conferenze di servizi, la vicenda era stata al centro di diverse fasi di contenziosi. Fino ad arrivare al 2021, con la seduta conclusiva della conferenza di servizi e la gara pubblica per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo ospedale: a questo punto l'associazione ha puntato il dito sulla determina di conclusione della conferenza di servizi, secondo lei illegittima, insieme ad altri vizi procedimentali e sostanziali: un ricorso articolato in 14 motivi arrivato al Consiglio di Stato, che però l'ha bocciato.

"Quella di oggi - comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è la migliore risposta possibile a chi, da un lato, lamenta ritardi nella nostra sanità salvo poi, dall'altro, fomentare e cavalcare i ricorsi di ogni comitato del no per bloccare le prospettive di crescita e sviluppo del territorio". L'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, aggiunge che "con il progetto del nuovo Galliera prosegue una stagione di rinnovamento della nostra rete ospedaliera, che riguarderà non solo l'ospedale cittadino, ma anche il nuovo Felettino della Spezia, l'ospedale unico di Taggia e l'ospedale del Ponente agli Erzelli, il Santa Corona di Pietra Ligure, senza dimenticare il grande apporto sul territorio che stanno iniziando a garantire le Case e gli Ospedali di Comunità".

Anche Uil Liguria e Uil Fpl Genova hanno accolto favorevolmente la decisione del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'associazione ambientalista: "Finalmente si potranno dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini intorno alla salute. Il Consiglio di Stato ha finalmente chiuso una controversia che teneva ferma un'opera necessaria come il nuovo ospedale Galliera. Il nosocomio attuale è un punto fermo per la sanità ma è anche una struttura di duecento anni. Genova ha bisogno di un ospedale di nuova generazione" dichiarano Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria e Marco Vannucci, segretario generale Uil Fpl Genova.