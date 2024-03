Sanità, troppe spese fuori controllo: giro di vite della Regione su Asl e ospedali

Troppe spese fuori controllo, e la Regione Liguria dà il via a un giro di vite sulle aziende sociosanitarie e gli enti ospedalieri. Per evitare sprechi e concentrare gli investimenti negli obiettivi chiave, come l'abbattimento delle liste d'attesa, la giunta ha messo a punto un nuovo strumento di monitoraggio della gestione e dei bilanci, per non ritrovarsi più nella situazione di qualche settimana fa, con una previsione di "buco" di bilancio complessivo del settore di 150 milioni e la strigliata del presidente Giovanni Toti ai direttori generali delle varie aziende per correre rapidamente ai ripari.

Secondo quanto appreso dall'agenzia Dire, la strada è tracciata in una delibera di giunta, approvata la scorsa settimana. Non è un caso che nelle premesse venga più volte richiamato il fatto che "l'equilibrio di bilancio" sia un obiettivo da perseguire nel corso di tutta la gestione. La Regione vuole arrivare al 2025 con un nuovo modello da applicare a tutte le istituzioni sanitarie. Per raggiungerlo, si parte subito con una sperimentazione nelle due più grandi aziende, una per settore: l'Asl 3 genovese e l'ospedale San Martino. Il controllo è affidato una nuova cabina di regia, presieduta dall'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, dal capo di gabinetto del presidente Toti, Matteo Cozzani, dai direttori generali dei dipartimenti Salute e Finanza, Serena Roberta e Claudia Morich, e da quello di Alisa, Filippo Ansaldi.

Il "controllo di gestione", viene precisato, "non si limita all'analisi dei fatti contabili", ma si estende "all'intero processo di programmazione e controllo". Prevista anche la possibilità di individuare un advisor esterno. "É un provvedimento innovativo - commenta alla Dire l'assessore Gratarola - mai come oggi si rende necessaria la creazione di un nuovo modello gestionale per superare il momento contingente".