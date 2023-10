Un 75enne chiavarese conquista l'oro e batte il record italiano nel powerlifting

Ha sollevato un totale di 258 kg ai campionati italiani di powerlifting a 75 anni, conquistando il podio e battendo il record italiano della sua categoria.

È la storia di Sandro Ugolini di Chiavari, che si è avvicinato a questa disciplina poco prima della pandemia: nonostante lo stop dovuto al covid, Sandro non si è arreso e ha ripreso ad allenarsi, fino a raggiungere il primo posto ai campionati italiani che si sono svolti al Palafipl di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano.

Il powerlifting è una disciplina competitiva in cui ogni atleta deve sollevare il massimo peso possibile in tre esercizi: alla sua prima gara in assoluto, il 75enne chiavarese ha ottenuto il primato italiano e il triplo record nazionale di squat (75 kg), panca piana (63 kg) e stacco da terra (120 kg), nella categoria Master IV, – 66 kg, per un totale di 258 chili sollevati.

"Sono molto fiero di Sandro - commenta l'allenatore Fabio Riccobaldi, della Chiavari Powerlifting - quando si è riavvicinato a questo sport, circa sei mesi fa, abbiamo subito realizzato un piano di lavoro che comprendeva fino a cinque allenamenti a settimana e una giusta alimentazione. In poco tempo ha iniziato a sollevare carichi importanti. Sandro è l’atleta ideale che ogni allenatore vorrebbe. Ora proseguiremo con gli allenamenti per raggiungere altri obiettivi. Qui però ci tengo a precisare che ori e record sono un bellissimo coronamento, il giusto riconoscimento per chi si impegna tanto, ma quello che conta è allenarsi con divertimento, passione e migliorare se stessi".