San Teodoro, tagliato lo storico pino di via Rigola: «Verrà sostituito»

Addio allo storico pino di via Rigola, nel quartiere di San Teodoro.

L’albero è stato tagliato martedì pomeriggio dagli uomini di Aster, che lo avevano sotto osservazione da tempo con il settore Verde per capire se fosse stabile.

Come confermato anche da Stefania Mazzucchelli, assessore del Municipio Centro Ovest, «ultimamente era stata rilevata una pericolosa inclinazione verso sud aggravata da una base che non riusciva più a sostenere l'importante volume complessivo, compromettendone la stabilità e la sicurezza per l'area circostante».

Lo storico pino sarà sostituito da un tiglio argentato, una magra consolazione per chi nel quartiere abita da decenni e ha sempre visto il pino svettare e crescere con loro.