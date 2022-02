San Teodoro, municipio Centro Ovest al lavoro per il recupero dei 'giardini dell'uva fragola'

Municipio Centro Ovest al lavoro per il recupero dei giardini 'dell'uva fragola' a San Teodoro, chiusi da molto tempo per ragioni di sicurezza nei pressi di piazza Pestarino.

"Dopo numerosi incontri e sopralluoghi - spiega il presidente Michele Colnaghi a Genova Today - l'ultimo dei quali effettuato la settimana scorsa insieme alla dottoressa Sperlinga, responsabile dell'area tecnica, stiamo procedento al recupero dei giardini noti come 'dell'uva fragola'. Erano stati chiusi nel precedente ciclo amministrativo per motivi di sicurezza".

"Dopo aver analizzato i giochi presenti - prosegue Colnaghi - riteniamo necessario un sopralluogo con l'area verde del comune di Genova per valutare se effettivamente siano ancora a norma, a una prima valutazione almeno uno sarebbe da eliminare e sicuramente la pavimentazione andrebbe sostituita con una più moderna e sicura. Prevediamo, dopo aver risistemato anche l'area lasciata in stato di abbandono accanto ai giochi, di organizzare un incontro con tutti coloro che hanno dimostrato interesse per il suo recupero e per il suo utilizzo: scuole, associazioni del territorio e comitati, al fine di stilare un patto di collaborazione".

"Come sempre - conclude il presidente del Centro Ovest - il nostro fine è di recuperare le aree lasciate in stato di abbandono e restituirle alla cittadinanza, questo spazio deve essere fruibile a tutti e su questo stiamo lavorando da tempo. Resta inteso che se i giochi esistenti non fossero a norma provvederemo alla richiesta di sostituzione o li rimuoveremo per rendere l'area comunque utilizzabile dai bambini del quartiere e come area per fare sport da parte delle scuole della zona".