San Teodoro: illegalità e degrado ai giardini, la Lega: "Mettiamo dei cancelli"

"Illegalità e degrado nei giardini Buonvicini a San Teodoro, serve più sicurezza". La denuncia arriva da Lorella Fontana, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

"Negli ultimi mesi - spiega Fontana - i giardini sono meta di bande di sudamericani che, con le loro scorribande, aumentano l'illegalità e il degrado. Tante sono le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, da residenti stanchi di una situazione stremante".

"I giardini - aggiunge la consigliera della Lega - potrebbero essere utilizzati dai cittadini, invece si preferisce lasciarli in mano a gente poco civile. Sebbene i controlli ci siano, non risultano sufficienti per cambiare la situazione. Propongo che vengano messi dei cancelli per fare in modo che i giardini vengano realmente utilizzati dalla cittadinanza e possano essere aperti o chiusi in determinate fasce orarie seguendo l'esempio di Piazza Settembrini a Sampierdarena. Sembrano una limitazione della libertà, invece sono lo strumento migliore per salvaguardare uno spazio pubblico della cittadinanza".