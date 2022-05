Vent'anni fa fece nascere Giorgia, lo stesso medico oggi fa nascere sua figlia

Strane e liete coincidenze al policlinico San Martino dove il dottor Maurizio Leone ha visto nascere prima Giorgia e, a distanza di 22 anni, sua figlia Ludovica.

Il medico non si sarebbe certo aspettato di rivedere oggi quella bimba che nel 2000 aveva aiutato a far venire alla luce, e tanto meno di aiutarla - proprio lui - a far nascere, con un parto spontaneo, la sua piccola.

"La bimba che ho fatto nascere 22 anni fa oggi diventa mamma",è il commento del dottor Leone rilasciato attraverso un post social dell'ospedale. "Ma il merito è di tutta l’equipe, delle ostetriche, delle infermiere e del personale di sala parto tutto, che l’hanno assistita con grande professionalità e dolcezza".