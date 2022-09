San Martino centro di eccellenza per il Parkinson

In arrivo un prestigioso riconoscimento per il San Martino di Genova: il Centro per la Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento dell'ospedale, ambulatorio condiviso tra l’Unità Operativa di Neurologia, diretta dal dottor Massimo Del Sette e l’Unità Operativa Clinica Neurologica, diretta dal professor Angelo Schenone, è stato nominato uno dei sei Centri di Eccellenza del ‘Fresco Network’ nella ricerca e nella cura di persone affette dalla malattia di Parkinson presenti in tutta Italia.

Il riconoscimento è stato conferito dalla ‘Parkinson’s Foundation’, fondazione statunitense ritenuta dalla comunità scientifica un modello da seguire nella cura della malattia.