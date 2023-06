Fiera di San Giovanni 2023: strade chiuse e modifiche ai bus

Modifiche alla viabilità e al percorso degli autobus nella giornata di domenica 18 giugno 2023 in Val Bisagno, per la Fiera di San Giovanni. Di seguito tutte le decisioni dall'ordinanza comunale e da Amt.

Strade chiuse per la Fiera di San Giovanni

Dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 18 giugno sono istituiti i seguenti provvedimenti di traffico:

divieto di transito e sosta veicolare con la rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in via Bobbio, nel tratto compreso tra il civico 8 rosso e l’inizio di via Canevari, in via Canevari, nel tratto compreso tra via Bobbio fino all’intersezione con corso Montegrappa e in piazzetta Firpo.

Divieto di transito in via Ponterotto, piazza Artoria, Area ex Bocciardo, largo Autieri, via Vinelli, via di Pontenuovo, piazza del Canto, viale Ansaldo, viale Varni, via dei Greti, via Orfani e area ex Bocciardo (laddove vi siano rimasti autoveicoli parcheggiati vi restano fino alla fine dell’evento).

Le modifiche ai bus

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Canevari per consentire lo svolgimento della Fiera di San Giovanni, domenica 18 giugno, dalle ore 7 alle ore 23 (o fino al termine della manifestazione fieristica), la linea 13 modifica il percorso come di seguito indicato.