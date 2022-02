Un albero intitolato a Gino Strada piantato a San Fruttuoso, in attesa di una via

È stato piantato oggi, lunedì 21 febbraio 2022, un giovane albero di ulivo con una targa in ricordo di Gino Strada, presso i giardini Camaldoli di via Berghini, a San Fruttuoso alta. Si tratta della prima intitolazione ufficiale, a Genova, in memoria del medico e fondatore di Emergency scomparso all'età di 73 anni il 13 agosto 2021.

L'intitolazione è arrivata in seguito a una mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Federico Giacobbe e approvata all'unanimità dal municipio Bassa Valbisagno, il presidente Massimo Ferrante ha invitato consigliere e consiglieri alla cerimonia ufficiale che andrà in scena alle ore 12 di giovedì 24 febbraio 2022 e ha spiegato a Genova Today: "La mozione è stata appovata all'unanimità dal consiglio proprio per quello che Gino Strada rappresenta e ha rappresentato, la targa e la pianta sono state fornite dal Municipio e posizionate dal nostro giardiniere". Sulla targa verrà scritto 'A Gino Strada,uomo di pace e fondatore di Emergency'.

A Genova non erano mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione in merito alle proposte di intitolazione di una strada o una piazza al fondatore di Emergency, lo scorso 14 settembre era stata approvata in consiglio comunale una mozione a maggioranza, ma non all'unanimità, 21 i voti favorevoli, astenuti i consiglieri della Lega mentre quelli di Fratelli d'Italia erano usciti dall'aula. Successivamente, il 14 dicembre Gianni Crivello aveva riportato il tema a Tursi attraverso un'interrogazione alla giunta per far luce sulle tempistiche, l'assessore Massimo Nicolò aveva spiegato che gli uffici del Comune erano al lavoro per trovare una via o una piazza idonea a una figura di spessore come Gino Strada.