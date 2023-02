San Faustino, sul palazzo della Regione compare la scritta: "Non rompere il belino"

All'insegna dello "spirito" e della goliardia, alla fine sul maxischermo del palazzo della Regione è finito anche "Non rompere il belino", raffinato messaggio selezionato e trasmesso in piazza De Ferrari in occasione di San Faustino. Ma forse - come ironizzano alcuni utenti sui social - l'autore voleva solo celebrare la tipica "accoglienza ligure" con una frase che, proiettata a grandi lettere davanti alla fontana, finirà probabilmente per diventare un meme.

Per il 15 febbraio infatti, dal tramonto a mezzanotte, sullo schermo luminoso che occupa la facciata del palazzo della Regione, è comparsa una selezione dei messaggi inviati dai cittadini che hanno partecipato al contest "Liguria in Love - Liguria Alone", iniziativa social istituzionale per festeggiare San Valentino e San Faustino.

Quest'ultimo, considerato patrono dei single, è stato celebrato ieri dalla Regione Liguria con alcune frasi comparse sul maxischermo dal tramonto a mezzanotte, tra cui messaggi dal significato giudicato da diversi utenti non molto profondo, come "Non rompere il belino", "Vorrei che mi guardassi come Rosa Chemical guarda Fedez", "Se sei un bono e stai leggendo: ci vediamo a Deffe per San Faustino", "Manuel grazie per avermi lasciato. Da single sono ancora più bona".