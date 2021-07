Centro storico, restaurato lo storico orologio di San Bernardo

Aster si è occupata di smontarlo, restaurarlo e poi rimontarlo. Verrà monitorato per 48 ore per assicurarsi del funzionamento

/ Via di San Bernardo

Entra nel vivo il piano di Aster per il restauro degli orologi storici che sorgono in diversi punti del capoluogo ligure.

L’ultimo a essere sottoposto al restyling è quello di via San Bernardo, in centro storico, prodotto - come gran parte dei “fratelli” - dall’azienda Trebino di Uscio.

Gli uomini di Aster lo hanno smontato e portato in laboratorio per un controllo. Si tratta di un modello chiamato "Vecchia Genova”, perché copia nell'estetica i primi esemplari utilizzati.

L’intervento di manutenzione si è svolto in diverse fasi, come spiegato dalla partecipata del Comune: prima un controllo generale dello "stato di salute”, poi lo smontaggio e la sostituzione delle parti mancanti o danneggiate e la pulizia profonda di quelle presenti.

“Dopo il ripristino delle funzionalità dell'oggetto - spiegano da Aster - i tecnici procedono al restauro esterno con la rimozione della vernice vecchia (in caso di incrostazioni persistenti si usa puntualmente anche la tecnica della sabbiatura) e il suo ripristino nella colorazione originaria. Due mani di vernice vanno a sigillare il colore per una migliore tenuta nel tempo”.

L’orologio verrà adesso monitorato per 48 ore per accertarne il funzionamento: “Dopo eventuali ritocchi - conclude Aster - l'orologio può tornare alla sua collocazione nativa”.